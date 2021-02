Stonefly aangekondigd voor de Switch

Een nieuwe game van de makers van Creature in the Well!

MWM Interactive en Flight School Studio hebben Stonefly aangekondigd, een action-adventure game over Mechs, betoverende bossen en een verhaal vol zelf ontdekking. De game staat gepland voor release deze zomer. Hieronder kun je de aankondigings trailer en een gameplay video bekijken. In Stonefly volg je het verhaal van Annika, een briljante maar naïve uitvinder. Samen met haar ga je op zoek naar een verloren familie erfstuk, maar dit doe je niet alleen. Tijdens je reis bouw je namelijk je eigen mech en ontmoet je vreemde figuren die je reis des te interessant maken. Dat is ook wel nodig, want de reis zit vol gevaren. Lukt het Annika om haar innerlijke kracht te vinden en haar nalatenschap te omarmen?