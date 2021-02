Star Wars Republic Commando bevestigd voor de Switch

De game komt in april naar de Switch

Enkele weken terug berichtte we nog dat Star Wars Republic Commando mogelijk naar de Switch kwam. Er was data op de Nintendo server gevonden die dit suggereerde, en uiteindelijk blijkt dit waar te zijn. Ontwikkelaar Aspyr Media heeft de game inmiddels officieel op hun website staan, met een release date van 6 april. De aankondigings trailer kun je hieronder bekijken. Ook een gameplay trailer, geüpload door IGN, is hieronder te bekijken.

Star Wars: Republic Commando komt alweer uit 2005. In de game speel je de leider over een elite squad Republieke Commandos, en het is aan jou de taak om met je team de vijand te vinden, te infiltreren en compleet te vernietigen.