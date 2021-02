PAKO Caravan verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Het is weer tijd voor de polonaise, maar dit keer met auto's!

Begin deze week werd er door Tree Men Games aangekondigd dat PAKO Caravan binnenkort naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Het spel, dat eerder al beschikbaar was voor mobiele apparaten, verschijnt 2 maart namelijk ook op de Nintendo Switch. Deze game zal voor een bedrag van €6,99 over de digitale toonbank gaan.

In PAKO Caravan is het de bedoeling om zo’n lang mogelijke polonaise te maken, maar dan met auto’s in plaats van mensen. De titel heeft in totaal 15 levels met elk zijn eigen originele ideeën. Zo kun je bijvoorbeeld gras maaien en gebruik maken van teleportaties. Gaat het jou lukken om alle 150 verschillende missies uit te voeren?

Ben je benieuwd geworden naar dit spel? Bekijk dan onderstaande trailer.