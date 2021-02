Luister je mee? P25: Virtual Concert met Post Malone

Vannacht krijgen we een speciaal Pokémon Concert te zien!

Het is bijna tijd voor de afsluiting van Pokémon Day. Om 01:00 CET kunnen we genieten van een Post Malone concert. Dit virtuele concert is het eerste evenement van P25 Music. P25 Music is een speciaal gedeelte van de viering van de 25ste verjaardag van Pokémon en zal verschillende samenwerkingen kennen. Zo werd al bekend dat Katy Perry ermee te maken heeft en is er al een speciale cover uitgebracht met Post Malone.

Afsluitend aan het concert zal er ook meer bekend gemaakt worden over de rest van het P25 Music programma.