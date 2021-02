Winnaars eShop tegoed bekend

De gelukkige winnaars van 15 euro eShop tegoed zijn bekend!

Het is tijd om opnieuw enkele DN’ers blij te maken, twee personen deze keer! Heb jij meegedaan aan onze meest recente giveaway? Kijk dan snel of jij een van de gelukkige winnaars bent. We mochten 2x 15 euro eShop tegoed verloten onder iedereen die onder het bericht antwoord gaf op de vraag wat jouw hoogtepunt was van de afgelopen Nintendo Direct. Flink wat leden hebben meegedaan en namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

We wensen jullie alvast enorm veel plezier met het eShop tegoed. De code wordt zeer binnenkort naar jullie toegestuurd via een privébericht!