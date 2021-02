Wind Peaks krijgt releasedatum

Kun jij alles vinden?

Actoon Studio heeft aangekondigd dat hun zoekspel Wind Peaks binnenkort naar de Nintendo Switch komt. Lang hoeven we niet te wachten, want het spel is vanaf 3 maart beschikbaar in de Nintendo eShop.

Wind Peaks is een spel waar je moet zoeken tot je erbij neervalt. In een plaatstje, dat Wind Peaks heet, moet je spullen zoeken van voor Scouts. Door te helpen met de spullen te vinden kunnen kom je terecht in een kalmerend en leuk puzzelavontuur. De Scouts hebben namelijk een kaart gevonden die ze uiteindelijk naar een magisch deel van het bos brengen.

Benieuwd naar Wind Peaks? Bekijk hieronder een trailer!