Space Otter Charlie komt in maart naar Nintendo Switch

Zin in een tripje naar de maan?

18 Maart is de digitale release datum van het puzzel-platformspel Space Otter Charlie, hebben The Quantum Astrophysicists Guild en Wayward Distractions bekend gemaakt.

Het is 2619, Otters gaan de ruimte in. 3 Otter helden gaan op zoek naar een nieuw thuis, omdat de aarde niet meer leefbaar is voor deze leuke pluizige beestjes. Gebruik verschillende wapens en draag toffe ruimte-pakken, neem het op tegen aliens en reis de hele ruimte door! Ontdek door de puzzelen en te overleven tijdens platformer-uitdagingen hoe het is om in de ruimte te zijn.



Lukt het jou om een nieuw thuis te vinden als Charlie de Space Otter?