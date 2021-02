[Review] Ghosts ’n Goblins Resurrection

Maak je maar weer klaar voor een hele grote uitdaging!

De klassieke spellenserie Ghosts ’n Goblins is terug met een nieuw avontuur. Het heeft een hoop jaren geduurd, maar de run and gunner is terug van weggeweest! Wie wel eens een spel uit deze serie heeft gespeeld, weet hoe verschrikkelijk lastig de games zijn. Weet Ghosts ’n Goblins Resurrection een goede impressie te maken? Je leest het in deze review.

Opgestaan uit de dood

Na bijna 15 jaar is er weer een nieuw hoofddeel in de spellenserie. De maker van het origineel, Tokuro Fujiwara, is ook terug om dit deel te voorzien. Je kruipt weer in de huid van Arthur die de prinses moet redden. Een simpel doch prima verhaal voor het type spel. Zodra je aan je avontuur begint, kun je kiezen op welke moeilijkheidsgraad je het spel speelt. Er zijn vier moeilijkheidsgraden: Legend, Knight, Squire en Page.

De default optie is Legend, maar dit is ook gelijk de moeilijkste. In het begin had ik nog niet door dat dit de lastigste was. Toen ik er een paar uur over deed om bij de eerste checkpoint te komen, ging er wat knagen. Het spel begint dus bij de lastigste moeilijkheidsgraad en elk stapje omlaag is een stapje makkelijker. Houd dit in je achterhoofd zodra je het spel gaat beginnen, want het kan een hoop frustratie schelen.

Choose your weapon

De besturing is vrij simpel: je kan rennen, springen en wapens gebruiken. Arthur beweegt wel langzamer dan ik had gehoopt en springen is af en toe ook nog een klus. Je kan namelijk niet gemakkelijk in de lucht veranderen van richting. Als je enkel de springknop indrukt, dan zal je ook niet een millimeter opzij kunnen. Dit zorgt wel voor wat lastige precisiesprongen. Je kan wel horizontaal en verticaal bewegen als je tijdens het rennen springt.

Je hebt een aantal verschillende soorten wapens die je kan gebruiken in jouw tocht om de prinses te redden. Zo bestaat er de speer, het mes, vuur en de hamer. Vijanden laten deze af en toe vallen, maar eigenlijk is het mes de beste. Deze gooit snel en is lekker compact. Het is daarom ook vervelend dat gevallen wapens best een tijdje blijven liggen. Soms wil je gewoon niet met een ander wapen spelen omdat die veel slechter is. Met de soms ietwat lastige besturing is het dan lastig om een nieuw wapen te ontwijken.

Zoek en gij zult vinden

Het spel heeft verschillende zones en bij een aantal zones heb je twee paden om te doorkruizen. Later zal het één pad worden. In de moeilijkste modus zul je in de levels maar een paar checkpoints vinden. In de makkelijkere versie zijn er meer checkpoints en is het spel ook voor mensen die geen weet hebben van het leed uit voorgaande delen speelbaar.

Je kan naast wapens ook de gouden super armour tegenkomen en opzoek gaan naar schatkisten. Schatkisten kunnen van alles bevatten, soms bevatten ze wapens, de andere keer items om je score mee op te krikken en soms dus de gouden bescherming! Dit is het beste dat je in het spel kan krijgen en zorgt ervoor dat je sneller kan bewegen en aanvallen, en niet geheel onbelangrijk: een extra beschermlaag. De levels kennen verschillende takken, zo kan je bijvoorbeeld in het eerste level een schatkist vinden als je snel genoeg over een gevallen pilaar rent. Om de beste routes te vinden is een stukje trial-and-error nodig.

Als dat nog niet genoeg is heb je ook nog ‘Umbral Bees’, die verstopt zijn in levels. Deze kun je verzamelen en bij de Umbral Tree inleveren voor magie. Enkele voorbeelden hiervan zijn twee vuurtjes om je heen, een spreuk om alle vijanden op je scherm in kikkers te veranderen of een spreuk om tijdelijk sneller te lopen.

Audiovisueel

Het spel ziet er op grafisch gebied fantastisch uit. De artstyle is in een soort prentenboek stijl en de omgevingen zijn stuk voor stuk mooi vormgegeven. De levels zitten ook goed in elkaar met veel verschillende paden. Wat ik zo leuk vind is dat de levels zichzelf bouwen. In het eerste level heb je bijvoorbeeld een boom welke zich langzaam uitklapt en omvallende pillaren die tijdelijk steunen. De muziek is ook prima en samen met de artstyle vormt het een prachtig totaalplaatje.

Conclusie

Ghost ’n Goblins Resurrection brengt de oude spellenserie letterlijk weer tot leven. Het spel is net zo moeilijk als de oude spellen, maar gelukkig zijn er genoeg opties waardoor je ook van het spel kan genieten als je niet een die hard-platformer gewend bent. Je hebt vier verschillende wapens, maar je zal al snel een favoriet vinden en die proberen te behouden. Het is af en toe jammer dat een gedropt wapen te lang blijft liggen. De besturing is echter wel iets minder prettig en voelt nog een beetje ouderwets aan. Echter als je eraan gewend raakt is het wel speelbaar. Tel daarbij een mooie artstyle op en je krijgt een goed resultaat: Ghosts ’n Goblins Resurrection.

Eindcijfer: 7,5