[Release Radar] Uitgelichte releases week 9

3 out of 10: Season One

Verschijnt op: 3 maart 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

De eerste speelbare sitcom! In dit verhaal kom je terecht bij Shovelworks Studio, een gefaalde videoamestudio die nog nooit een spel hebben uitgebracht die meer dan een 3/10 heeft gescoord. Dit allereerste seizoen bevat vijf speelbare afleveringen, maar heeft ook een free-roam modus waarin je lekker op verkenning kan gaan om meer te weten te komen over dit grappige spelletje. Speel in big head modus of luister naar het commentaar van de regisseurs. Wij zijn benieuwd of dit spel hoger kan scoren dan een 3!

Sea of Solitude: The Director’s Cut

Verschijnt op: 4 maart 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Kruip in de huid van Kay, een jonge vrouw die letterlijk met haar innerlijke demonen worstelt in een wereld die is overstroomd. Een verhaal over depressie vertaald naar een wereld vol monsters, een omgeving waarin Kay vecht om angsten te overwinnen. Sea of Solitude is een actie-, avonturengame waarin niets is wat het lijkt. De hoofdpersonage reist zowel te voet als per boot, moet puzzels oplossen om de ruige zwarte demonen te verjagen en haar rust terug te vinden. Dit spel wordt ondersteund door betoverende klanken.

Harvest Moon: One World

Verschijnt op: 5 maart 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Beleef weer een nieuw avontuur op een nieuwe boerderij in een grote wereld! Doordat mensen respect verloren voor de natuur heeft de Godin van de oogst geen krachten meer, toch weet ze dat er weer iemand zal komen die de boerderij in zijn voormalige glorie kan herstellen. Speel in vijf verschillende regio’s met elk hun eigen klimaat, waardoor je zelfs voor rendieren kan gaan zorgen. Ontdek dit en nog veel meer in het nieuwe Harvest Moon: One World!