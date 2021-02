Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl glinsteren dit najaar op de Switch

Hé Hé eindelijk zijn ze dan aangekondigd. De remakes van de vierde generatie.

Al jaren wordt erom gevraagd: een remake van de Pokémon spellen Diamond en Pearl. Deze games verschenen in 2006 voor de Nintendo DS. Nu 15 jaar later kunnen we opnieuw de Sinnoh Regio verkennen.

De remakes Brilliant Diamond en Shining Pearl komen dit najaar uit en worden ontwikkeld bij ILCA, Inc. onder leiding van onder andere Junichi Masuda. Het doel van deze remakes is om het oorspronkelijke spel met alle oorspronkelijke functies uit te brengen in een gloednieuw jasje.

De schaal van alle game elementen is intact gehouden, maar grafisch is het spel compleet vernieuwd. Daarnaast zijn er verschillende Quality of Life verbeteringen toegevoegd die in de generaties na Diamond & Pearl verschenen.

Net als in de originele spellen zul je kunnen kiezen uit Turtwig, Chimchar en Piplup als je starters en bepaald de versie welke legendarische Pokémon je tegen kunt komen. Dialga zal dus in Brilliant Diamond zitten en Palkia in Shining Pearl.