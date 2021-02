Nieuwe informatie Pokémon Snap onthuld

De Pokémon Presents heeft ook wat extra informatie onthuld over Pokémon Snap.

Pak je camera maar en ga mee op reis door de Lental-regio. Als beginnende Pokémon-fotograaf zul je professor Mirror helpen met het fotograferen van Pokémon. Dit om te helpen met een ecologisch onderzoek die de professor uitvoert.

Doordat de regio zo groot is zijn er verschillende soorten omgevingen waardoor er een enorme diversiteit is aan Pokémon in Lental. Als speler zul je alle gebieden afgaan om de Pokémon te bestuderen en op de foto te zetten. Om je daarbij te helpen kun je fluffruit gooien, een liedje spelen of een Illumina-bol gooien.

Tijdens het volgen van de route kun je je camera gebruiken om de omgeving te inspecteren en verborgen Pokémon te ontdekken. Hoe vaker je een route volgt des te hoger je niveau daar is. Met behulp van een hoger niveau zul je Pokémon kunnen vinden met een ander gedrag dan normaal en zelfs legendarische en mythische Pokémon.

De foto’s die je maakt worden beoordeeld met een score. Deze wordt bepaald door hoe de Pokémon op de foto staat. Dus staan ze centraal, kijken ze in de camera et cetera. Elke foto wordt beoordeeld met sterren die bepalen hoe normaal het gedrag voor een Pokémon is. Je zult dus flink wat foto’s moeten maken om alle sterren te vullen in je Photodex.

Je kunt alle foto’s die je maakt tevens opslaan in een persoonlijk album. Na afronding van een route kun je je gemaakte foto’s kopiëren en vervolgens bewerken om ze op te slaan in je persoonlijke album. Tot slot zijn al je foto’s ook te delen via een online functie met de rest van de wereld.