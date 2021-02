Launch trailer Hellpoint

Verken een uitgestorven ruimtestation in deze lastige sci-fi RPG.

Sci-fi RPG Hellpoint is sinds gisteren beschikbaar voor de Nintendo Switch. Om dat te vieren hebben uitgever tinyBuild en ontwikkelaar Cradle Games een launch trailer online gezet. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Hellpoint is een donkere en lastige actie RPG welke zich afspeelt op het verlaten ruimtestation Irid Nova. In deze wereld zijn de lijnen tussen wetenschap en occultisme vervaagd en de ruïnes van dit ruimtestation zijn overgenomen door demonen en andere dimensie hoppende wezens. Jij bent op een missie om uit te zoeken wat er precies gebeurd is, waarom de basis verlaten is en wie hem verwoest heeft.