Eerste 17 minuten gameplay beelden Dotori

Als eekhoorn Rico moet je jouw zusje redden uit de handen van een roofvogel!

Dotori is een platform- en avonturenspel van CFK, waarbij eekhoorn Rico zijn zus moet zien te redden. Bij de introductie kan je zien dat het leven van eekhoorns niet altijd over rozen gaat: de kleine beestjes willen graag een nootje meenemen maar worden op alle mogelijke manieren verhinderd. Tot er een grote roofvogel opduikt die het zusje van Rico grijpt en met haar weg vliegt. Vanaf dat moment is het jouw missie om haar terug te vinden. Dotori is een simpele maar gezellig uitziende platformer, om een betere indruk te krijgen is er alvast een video gemaakt met de eerste 17 minuten aan gameplay beelden van het schattige spelletje.