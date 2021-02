Switch beelden Littlewood

Bekijk alvast wat beelden van de vredige RPG

Er zijn nieuwe gameplay beelden verschenen van de Switch versie van Littlewood. De beelden zijn online gezet door youtube kanaal Super Nintendad en laten het eerste half uur van de game zien. De beelden kun je hieronder bekijken.

Anders dan in andere games is de wereld in Littlewood al gered en jij bent de held van dit verhaal. Je verkent onder andere betoverde bossen, bruisende visserssteden en duistere mijngrotten in de wereld Solemn. In al deze verschillende gebieden verzamel je materialen, maak je gereedschap, oogst je gewassen en word je vrienden met de inwoners. Weet jij het dorpje weer een goede reputatie te geven?