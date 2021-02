Super Mario 3D World + Bowser’s Fury magneetset nu verkrijgbaar bij My Nintendo

Deze magneetset is nu voor 350 platinum punten + verzendkosten te krijgen.

Vanaf vandaag zijn is er weer een nieuwe beloning beschikbaar via My Nintendo. Met de release van Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, kan het ook niet anders dat deze nieuwe beloning in het teken van dit spel staat. Vanaf vandaag kun je namelijk een magneetset krijgen.

Deze nieuwe beloning bestaat uit vijf verschillende magneten. Elke magneet is 6 x 4 cm groot en bevat een afbeelding van Mario, Luigi, Peach, Toad of de hoes van het spel. Daarnaast is elke magneet omkeerbaar waardoor je de kat-versie van het personage krijgt, of juist de hoes van Bowser’s Fury te zien krijgt. Deze magneten zijn voor 350 platinum punten te krijgen via deze pagina. Daarna kun je ze via hier bestellen met de verkregen code in de My Nintendo Store, waar €6,99 verzendkosten bijkomen. Wel kun je de verzendkosten alleen betalen met een creditcard.