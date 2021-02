Subnautica, Subnautica: Below Zero krijgen release datum

In mei maken we een duik in het diepe!

Survival adventure games Subnautica en het vervolg, Subnautica: Below Zero, hebben een release datum voor de Switch gekregen. Via een trailer is bekend gemaakt dat beide games vanaf 14 mei te spelen zullen zijn. Je kunt beide games fysiek in een bundel kopen, of los via de Switch e-shop. De trailer met de aankondiging kun je hieronder bekijken.

In Subnautica stort je neer op een buitenaardse planeet die grotendeels uit water bestaat. Het enige wat je dan ook kunt doen is duiken, steeds dieper, waarbij je de materialen die je vind gebruikt om jezelf in leven te houden en het mystery van deze wereld op te lossen. Want hoe dieper je duikt, hoe meer je erachter komt dat het geen toeval is dat je hier neerstortte…

In Subnautica: Below Zero keer je terug naar planeet 4546B. Echter kun je nu een arctisch gebied verkennen. Ontdek nieuwe biomen en wezens, maar pas op voor kwaadaardige monsters! Kun jij ontdekken waarom er aliens op deze planeet waren voordat jij hier kwam?