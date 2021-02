[Review] Bravely Default II

Vier nieuwe Heroes of Light, één compleet nieuw avontuur.

De Bravely Default-franchise krijgt deze week eindelijk een derde spel. Hoewel de eerste twee delen directe vervolgen op elkaar waren, zal Bravely Default II nieuwe personages en een compleet nieuw verhaal opzetten. De vraag is of dit nieuwe deel aan de kwaliteit van de vorige spellen kan tippen.

De Four Heroes of Light

Bravely Default was oorspronkelijk een spirituele opvolger van een Final Fantasy-spel. Dat was op veel plekken al te merken, maar in Bravely Default II wordt het nog duidelijker. Zo worden de speelbare personages ook in dit spel gedoopt tot de Heroes of Light.

Zoals in mijn preview te lezen is, beginnen Seth, Gloria, Elvis en Adelle niet als helden. Gloria is namelijk de prinses van een verwoest land, Musa, en is op zoek naar kristallen die uit Musa gestolen zijn. Seth is een schipbreukeling. Elvis probeert Asterisks te vinden om een boek te ontcijferen en Adelle is een huurling die Elvis helpt terwijl ze naar haar zus zoekt. Hoewel ze dus in eerste instantie geen gemeenschappelijk doel hebben, komen ze steeds dieper in een duister plot waardoor de hele wereld in gevaar komt.

Tijdens het reizen over het continent Excillant zul je uiteenlopende gebieden doorkruisen, van dichtbegroeide bossen tot de droge woestijn. Elk gebied heeft bijzondere monsters die uniek zijn tot de regio en monsters die net wat anders zijn. Zo heb je bijvoorbeeld verschillende soorten Goblins.

Jij krijgt een Job, jij krijgt een Job en jij…

Bravely Default II maakt gebruik van het bekende Job-systeem. Dit houdt in dat elk personage een bepaalde job aan kan nemen zolang je maar de goede Asterisk hebt. Hoewel je in eerste instantie begint met maar één Asterisk in je bezit (dankzij Elvis), zul je al snel zwemmen in de jobs waaruit je kunt kiezen. Het gave aan de jobs is dat ze allemaal uniek zijn. Zo heb je meerdere soorten mages (Black Mage, White Mage en Red Mage), maar ieder heeft unieke aanvallen, een speciale aanval en vaardigheden.

Zo is de Black Mage op aanvallen gericht, zal de White Mage vooral support geven en heeft de Red Mage een unieke balans tussen de twee. De Black Mage heeft een passieve vaardigheid die elke beurt MP herstelt tijdens de nacht. De White Mage heeft dezelfde kracht, alleen dan voor tijdens de dag. Combineren van deze vaardigheden is de kern van dit spel en het is dan ook aangeraden om regelmatig te wisselen van job met je personages. Zo kun je fijne vaardigheden van meerdere jobs combineren. Dat dit zo werkt in combinatie met de Main-Job en Sub-Job mechanic zorgt ervoor dat je erg tactisch kunt nadenken over je toekomstige plannen. Zo heeft Gloria bij mij over het algemeen de White Mage rol, maar heeft ze krachten van andere Jobs die haar in de support rol helpen.

Natuurlijk zijn Mages niet de enige jobs. Zo heb je uiteenlopende jobs van een Thief tot een Performer of een Beast Tamer. Om niet te veel te spoilen zal ik echter niet ingaan op wat deze precies inhouden en welke Jobs er verder nog verschijnen.

To Brave or not to Brave

Naast het goed uitkiezen van de jobs is het gevechtssysteem het uitdagendste aan Bravely Default II. Dit systeem is namelijk erg tactisch opgesteld door het gebruik van BP (Battle Points), Brave, Default en jobs. Deze elementen werken allemaal samen en het goed begrijpen van deze mogelijkheden is de kern van je overwinning.

Zo bepaalt BP of en hoe vaak je kunt aanvallen. Je verdient elke ronde namelijk één BP die je kunt opsparen tot een maximum van +3 met behulp van de default-optie. Met een gewone aanval gebruik je één BP waardoor er netto geen verschil zal zijn. Tot slot kun je nog Brave gebruiken om extra BP uit te geven, dit kan tot maximaal -3 (en maximaal vier acties per beurt). Zodra je echter onder de 0 BP komt zal je niet kunnen aanvallen, healen of voorwerpen gebruiken tot je weer bijgevuld bent tot 0. In die periode ben je dus weerloos.

In het kopje over Jobs noemde ik al dat iedere job een speciale aanval heeft. Deze speciale aanval kun je gebruiken na een aantal keren een bijbehorende aanval te doen. Zo moet je met de Vanguard-Job 13 keer een Heroics aanval uitvoeren. De White Mage zal 13 keer White Magic moeten gebruiken. Wanneer een speciale aanval gebruikt wordt, zal er een speciaal nummer gebruikt worden. Voor zolang het nummer afgespeeld wordt krijgt iedereen een buffer die afhangt van de aanval. Zo zal de ene voor betere verdediging zorgen terwijl de ander je aanvallen juist sterker maakt.

Hoewel je de speciale aanvallen kunt combineren en de bonus effecten kunt stapelen (zolang het nummer van de voorgaande activatie niet is afgelopen) kan niet elk personage het meteen gebruiken. Zo zul je namelijk eerst een blessing van één van de kristallen moeten krijgen. Seth krijgt dit al redelijk in het begin. Gloria pas na zo’n twaalf uur spelen en de andere helft krijgt het pas veel later. Je zult dus geduldig moeten zijn voor je team op volle sterkte is.

Soms zul je op je pad ook tijdelijk geholpen worden door een extra teamgenoot die dan af en toe wat ondersteuning biedt. Soms zullen ze je helen, maar soms zullen ze ook de tegenstander aanvallen. Ik merkte dat je met support toch wat agressiever kan spelen doordat je toch wat meer veiligheid hebt.

Moeilijk, maar toch ook makkelijk

Bravely Default is zo makkelijk als je het jezelf maakt. Ga je direct naar je doel? Dan ga je het jezelf bijna onmogelijk maken. Ga je rustig de omgevingen verkennen en alle vijanden die je tegenkomt verslaan? Dan zul je de baasgevechten een stuk soepeler overleven. Het is zeker een spel waarin je veel grind voor experience, maar wanneer je dat verwacht is er goed mee te leven. Zeker doordat je dan ook goed kunt experimenteren met de Jobs en wat je persoonlijk het fijnste vindt werken.

Door de grind is het spel echter niet voor iedereen weggelegd. Hoewel het spel uiteindelijk dus niet te moeilijk is, kan het wanneer je grinden niet leuk vindt wel langdradig worden.

Magische Excillant, maar niet probleemloos

Bravely Default II heeft weer een enorm mooie en diverse wereld neergezet. Elke plaats voelt echt uniek aan en dat wordt goed ondersteund door de muziek. Hoewel sommige nummers op meerdere locaties gebruikt worden, heeft Revo op de meeste plekken unieke nummers gebruikt. Soms zullen spelers van de 3DS-spellen echter wel een bekend deuntje voorbij horen komen.

Hier doel ik dan vooral op omgevingsgeluiden. Elke stad en elke nieuwe omgeving heeft een andere muzikale stijl. Zo heeft Savalon ‘typisch’ Arabische vibes die je ook terugvindt in de muziekstijl van de woestijn eromheen. Maar ook verschillende type gevechten hebben andere thema’s en elk personage heeft een eigen thema voor een zijn/haar speciale aanval.

Wat tijdens de preview ook al opviel was het goede stemacteerwerk. Alle belangrijke personages hebben een enorme lading tekst die ingesproken is. Over het algemeen is dit goed uitgewerkt, maar af en toe klinkt het een beetje overdreven. Personages die uit hetzelfde gebied komen hebben hetzelfde dialect en zo zijn er meer kleine details waar goed aan gedacht is.

Helaas zijn er ook een aantal minpunten aan deze wereld. Zo zijn er af en toe framedrops te merken. Dit komt vooral voor in een zandstorm of wanneer er vijanden spawnen in beeld. Daarnaast haalt dit spel onverwachtse gevechten uit de gameplay. Op zich een positief iets, maar het brengt ook wat vervelends met zich mee. Zo laden vijanden regelmatig langzaam in de wereld. Zeker wanneer je door de wereld heen sprint kan het soms voorkomen dat je een tijd geen vijanden tegenkomt. Zeker met een spel als dit niet altijd even handig.

Conclusie

Bravely Default II is een geweldige JRPG. Het heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt. Een goed verhaal, een mooie wereld, grote diversiteit aan monsters en natuurlijk diverse jobs. Grafisch heeft het wat minpunten, maar afgezien van kleine irritaties zoals een hapering en late pop-in van vijanden, oogt het spel prima. Het is een beetje een grind, maar dat kan je met een spel als Bravely Default ook wel verwachten. Wanneer je twijfelt of de gameplay wel wat voor jou is, dan raad ik zeker aan om de Final Demo uit te proberen.

Cijfer: 9.0