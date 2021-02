Pokémon-versie Only Wanna Be With you door Post Malone nu te luisteren

Is dit een voorproefje voor het concert aanstaande zondag?

Deze week staat volledig in het teken van het 25 jarig bestaan van Pokémon. The Pokémon Company heeft al aangekondigd dat het diverse samenwerkingen met artiesten aangaat, waaronder Katy Perry en Post Malone. Wij kunnen op 28 februari om 01:00 zelfs een virtueel concert verwachten van Post Malone in samenwerking met The Pokémon Company.

Het duurt echter nog een paar dagen totdat we dit concert live kunnen bekijken. Wel heeft Post Malone vandaag speciaal in het teken van het 25 jarig bestaan van Pokémon een nieuw nummer uitgebracht: Only Wanna Be With You (Pokémon 25 Version). Dit nummer is hieronder te beluisteren.