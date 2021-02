Nintendo 3DS en 3DS XL reparatieservice stopt in Japan

Japan stopt met de reparatieservice van de Nintendo 3DS en 3DS XL.

Als je in Japan woont en je Nintendo 3DS (XL) kapot gaat, kan hij na volgende maand niet meer worden gerepareerd. Japan stopt met reparatieservice van de apparaten. Dit vooral omdat de onderdelen steeds moeilijker te krijgen zijn.

Dit is weer een klein stapje naar het verdwijnen van de oude apparaten toe. Dit is jammer, maar gelukkig zijn er nog genoeg andere apparaten van Nintendo waar we ons mee kunnen vermaken! De reparaties van de 3DS mogen dan wel stoppen, maar de New 3DS, New 3DS XL, 2DS, and 2DS XL worden nog wel gemaakt, mochten die kapot gaan. Wanneer (en of) ze hier gaan stoppen met repareren van de apparaten is nog niet bekend. Mocht je Nintendo 3DS kapot gaan, kan hij nog gewoon naar de reparatieservice van Nintendo!