Krijg een speciale Pikachu in Pokémon Sword/Shield

Krijg tot 25 maart een Pikachu met de aanval Sing.

Het nieuws omtrent het 25 jarig bestaan van Pokémon houdt maar niet op. Eerder vandaag lieten wij jullie al weten dat Post Malone een cover heeft gemaakt van het nummer Only Wanna Be With You speciaal voor dit jubileum en dat we morgen een Pokémon Presents kunnen verwachten. Speciaal voor het 25 jarig jubileum is vanaf vandaag ook een speciale Pikachu te krijgen.

Op het eerste oog lijkt deze Pikachu niet heel speciaal, maar als je naar zijn aanvallen kijkt valt er één ding op. Deze Pikachu kan namelijk de aanval Sing gebruiken, wat niet gebruikelijk is voor deze Pokémon. Deze aanval is speciaal gekozen vanwege de samenwerking met diverse artiesten en het concert dat aanstaande vrijdag plaatsvindt. Je kunt deze Pikachu vanaf vandaag tot 25 maart 2021 krijgen met de code P25MUS1C via de volgende manier:

Selecteer Mystery Gift in het X-menu

Selecteer ‘Een mysteriegeschenk ontvangen’

Selecteer ‘Ontvang een code om verbinding te maken met het internet’

Vul je verkregen code in