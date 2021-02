The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV krijgt nieuwe trailer

Het is weer oorlog in het vierde deel van deze Japanse RPG-serie

Later dit jaar kunnen ook Nintendo Switch-bezitters aan de slag met The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV en vandaag is er een nieuwe trailer van de game verschenen.

In het vierde deel in deze typisch Japanse serie draait het om Erebonian Empire, welke aan de rand van een oorlog staat. Deze Japanse RPG-serie van ontwikkelaar Nihon Falcom is met name erg populair in Japan, maar is ook hier zijn weg aan het vinden. Trails of Cold Steel IV gaat verder na de gebeurtenissen uit het derde deel. In de game verliest Rean Schwarzer de controle over zijn innerlijke kracht en kondigt daarmee het einde der tijden aan, wat resulteert in een grote oorlog.