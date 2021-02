Stitchy in Tooki Trouble komt naar de Nintendo Switch

Ren, spring en glij door levels als vogelverschrikker Stitchy!

Vandaag is er door de Belgische studio Polygoat aangekondigd dat Stitchy in Tooki Trouble naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Ondanks dat er al wel bekend is gemaakt dat Switch-bezitters binnenkort met deze 2.5D platformer aan de slag kunnen gaan, is een exacte releasedatum helaas nog onbekend.

In het 2.5D platformspel Stitchy in Tooki Trouble ren, spring en glij je als Stitchy de vogelverschrikker door allerlei kleurrijke levels. De game heeft zijn inspiratie gehaald uit de Donkey Kong- en Crash Bandicoot-spellen, wat je goed kunt zien in de gameplay. In totaal zijn er drie werelden aanwezig met elk negen levels, maar je neemt het ook nog op tegen een spannende eindbaas. Weet jij alle gestolen maïskolfen te vinden en terug naar je veld te gaan?

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer.

Ben jij van plan dit spel op jouw verlanglijstje te zetten? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!