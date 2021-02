Pyra en Mythra op 4 maart onder de loep

Een nieuwe presentatie met Sakurai, Pyra en Mythra in de hoofdrollen is aangekondigd

De Nintendo Direct vorige week begon meteen sterk met de aankondiging van een nieuw personage voor Super Smash Bros. Ultimate. Pyra en Mythra uit Xenoblade Chronicles 2 zullen komende maand hun opwachting maken in het populaire vechtspel. De trailer onthulde echter niet alles over hoe ze spelen, maar volgende week komt daar verandering in.

Nintendo zal dan namelijk een 35-minuten durende presentatie uitzenden. In deze presentatie zal Sakurai alles vertellen over de aankomende vechter(s). Zo zullen we meer horen over de moveset, de nieuwe muziek, het level en natuurlijk een releasedatum.

De presentatie begint om 15:00 lokale tijd en zal online te volgen zijn. Wij zullen natuurlijk ook de livestream delen.