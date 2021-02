Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 verschijnt dit jaar op de Switch

De collectie van de twee populaire skateboard-games komt dit jaar eindelijk naar de Switch.

Gisteravond werd er via Twitter al een kleine tease gedaan, maar nu is het officieel! De remaster van de twee Tony Hawk-games zal later dit jaar op de Nintendo Switch verschijnen. Gisteren probeerde Tony Hawk via Twitter de hulp in te schakelen van Crash Bandicoot, welke 12 maart op de Switch verschijnt.

In het spel draait het allemaal om skateboarden en zul je de vetste tricks uitvoeren. Maak je maar alvast klaar om ollie’s, kickflips en meer trucjes uit te voeren! De trailer vol skateboard-actie zie je hieronder.