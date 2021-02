Ruffy and the Riverside bekendgemaakt voor de Nintendo Switch

De kleurrijke game zal dit jaar verschijnen.

Zockrates Laboratories heeft bekendgemaakt dat hun handgetekende spel Ruffy and the Riverside dit jaar op de Nintendo Switch zal verschijnen. In het spel ga je op avontuur met Ruffy en zijn maatje Snokko. Het doel is over het Riverside koninkrijk te redden, want op een dag verandert het vredige land in onheil. Ruffy is een echte held en heeft ook een speciale vaardigheid: hij kan materialen verwisselen. Het werkt als een soort kopiëren en plakken; zo kan je water veranderen in ijs wanneer je ijs hebt gekopieerd. Zo kun je gemakkelijk oversteken. Bekijk de trailer hieronder.