Hellpoint gameplay beelden

Kijk mee naar de eerste 26 minuten van deze spannende actie-RPG

Vanaf aanstaande vrijdag is het zo ver en komt het spel van tinyBuild Games genaamd Hellpoint naar Nintendo Switch, een sci-fi actie-RPG. In Hellpoint is de hoofdrolspeler slechts een creatie van de Auteur, die moet gaan uitzoeken wat er mis is gegaan in het Irid Novo-ruimtestation. Er is namelijk iets kwaadaardigs gaande waardoor er nu sprake is van een zogenaamde ‘samensmelting’.

Handheld Players heeft alvast een gameplay video op hun YouTube kanaal gedeeld, voor wie alvast een angstaanjagend voorproefje wilt van dit duistere spel.