Fuser demo is vanaf nu beschikbaar

Het is inmiddels alweer bijna één jaar geleden dat Fuser voor het eerst werd aangekondigd. Het spel verscheen 11 november 2020 op Nintendo’s hybride console, maar tot op heden was er nog geen mogelijkheid om de game gratis uit te proberen. Echter kunnen Switch-bezitters sinds gisteren een demo downloaden in de Nintendo eShop waardoor nu echt iedereen een keer achter de draaitafel kan gaan staan.

In Fuser sta je achter de draaitafel tijdens festivals voor duizenden mensen. Je hebt meer dan honderd nummers van onder andere Imagine Dragons, Lady Gaga en Panic! At The Disco, waarmee je jouw eigen remixen kunt creëren. Natuurlijk begin je vrij makkelijk, maar je leert steeds meer technieken die je kunt toepassen.

Er is ook een nieuwe korte trailer gepubliceerd om de demo van Fuser bekend te maken. Mocht je hier benieuwd naar zijn, bekijk dan onderstaande video. Bovendien hebben wij ook een review van deze titel online staan, welke je hier kunt lezen.

