15 minuten aan Ghosts ‘n Goblins Resurrection footage

Bekijk bijna een kwartier aan gameplay-beelden.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection zal vanaf aanstaande donderdag beschikbaar zijn op de Nintendo Switch en hieronder kun je nieuwe beelden van de game bekijken. In deze 2D-sidescroller vecht je een weg door allemaal griezelige wezens en red je de wereld van een groeiend kwaad.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection is een nieuwe game in een al wat oudere serie. De eerste Ghosts ’n Goblins is een platformer welke in 1985 verscheen en inmiddels op verschillende platformen, waaronder de NES, is uitgekomen. Hoe dit nieuwste deel eruit ziet, kun je in onderstaande video bekijken.