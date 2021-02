Open-wereld actie RPG Skyclimbers komt naar de Switch

Een zeer interessant project komt naar de Switch

Spelontwikkelaar Paratope kondigt aan dat zijn open wereld actie-RPG Skyclimbers naar de Nintendo Switch komt. Dit doen ze na een zeer succesvolle crowdfund-actie op Kickstarter. Het te behalen doel stond op $25.000,- dollar, waar het eindbedrag bijna de $200.000,- dollar aantikte.

Het belooft een zeer unieke game te worden geïnspireerd door Breath of the Wild, Minecraft, Pokémon en Real-time strategy (RTS) spellen. Het actie-RPG gedeelte geeft je de keuze uit drie verschillende klassen, paladin, mage en ranger, met elk hun eigen uitrusting en vaardigheden. Je personage zal zo de uitgestrekte wereld intrekken op zoek naar grondstoffen en voedsel om te overleven. Met deze grondstoffen is het de bedoeling je eigen koninkrijk verder op te bouwen.

De wereld kent verschillende biomen die procedureel gegenereerd zijn (denk aan Minecraft). Deze wereld zal zichzelf verversen nadat er bijvoorbeeld grondstoffen zijn gewonnen. Alsof dit alles nog niet genoeg is is het ook mogelijk om verschillende dieren en monsters te temmen. Deze monsters kunnen vervolgens evolueren als ze een hoger level bereiken. Op sommige van deze monsters kan je rondrijden of rondvliegen.

De verwachte releasedatum ligt momenteel in 2022. Benieuwd geworden naar dit spel? Lees hier nog veel meer over het project en bekijk de trailer hieronder: