Nieuwe seizoensgebonden items komen naar Animal Crossing: New Horizons

Nieuwe voorwerpen zullen snel verschijnen.

Eerder deze week werd in de Nintendo Direct bekend gemaakt dat er een gratis update komt in Animal Crossing: New Horizons die Mario-spullen toevoegd in het spel. Dat is echter niet het enige dat nieuw zal verschijnen. Als eerste zullen er twee items omtrent Hinamatsuri, een Japanse feestdag, toegevoegd worden. Later in maart kun je een pi-taart kopen om pi-dag te vieren. Als laatste verschijnen er ook items van het Ierse feest St. Patrick’s Day. Bekijk hieronder de foto’s met daarop de speciale seizoensgebonden voorwerpen.