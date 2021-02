Legend of Mana krijgt fysieke uitgave in Japan

Japan krijgt een heuse collector's edition!

De afgelopen Nintendo Direct bracht een hoop nieuws. Naast al het nieuws is ook vermeld dat Legend of Mana een remaster krijgt voor onder anderen de Nintendo Switch. Het vierde deel uit de ‘Mana’-serie kwam oorspronkelijk uit in 1999 op de eerste Playstation. Hoewel wij in Europa het hoogstwaarschijnlijk moeten doen met een digitale versie, is er in Japan een fysieke versie aangekondigd.

Via de e-Store van Square-Enix kunnen Japanners deze collector’s edition van Legend of Mana aanschaffen. Op de foto’s is te zien dat naast het spel ook een boek met artwork, de soundtrack op cd’s en een heuse plush-figuur van Li’l Cactus zijn bijgevoegd. De collector’s edition kost 14.300 Japanse yen, dat is omgerekend zo’n 112 euro.