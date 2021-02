Diablo 2: Ressurected aangekondigd, komt onder andere naar de Switch

Blizzcon heeft een "nieuwe" Diablo voor de Switch aangekondigd!

2021 is het jaar dat we kunnen terugkeren naar de wereld van Diablo II. Later dit jaar verschijnt namelijk de Ressurected editie van het spel die de klassieker naar het moderne tijdperk moet brengen.

Een van de beste RPG’s ooit komt dus terug in een nieuw jasje. Zo zijn de 2D sprites vervangen door 3D renders, zijn de animaties vernieuwd, is er dynamische belichting en dat in HD (maximaal in 4K op andere platformen dan de Switch). Alle cinematics worden van de grond af aan opnieuw gemaakt en de soundtrack is opnieuw opgenomen. Daarnaast bevat Diablo 2: Ressurected ook nog eens de Lord of Destruction uitbreiding.

Voor de echte nostalgisten onder ons is het bovendien mogelijk om het hele spel met de oude graphics te spelen. Kun je niet kiezen tussen de stijlen? Dan kun je met een druk op de knop wisselen. Daarnaast hoeft niemand bang te zijn dat de gameplay verandert is. Die blijft volgens Blizzard hetzelfde. Alleen een paar Quality of Life verbeteringen zoals een shared stash zijn toegevoegd.

Het spel verschijnt voor de PC, Xbox Series S|X, Xbox One, PS5, PS4 en de Switch. Op de officiële site kun je je opgeven voor de technische alpha test (alleen op PC).