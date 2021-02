Dandy Ace aangekondigd voor de Switch

De game komt deze lente naar de Switch

Ontwikkelaar Mad Mimic en uitgever Neowiz hebben afgelopen week aangekondigd dat Dandy Ace naar de Switch komt. De game staat gepland voor deze lente. Een trailer kun je alvast hieronder bekijken.

In Dandy Ace volg je het verhaal van een flamboyante goochelaar, die opgesloten zit in een vervloekte spiegel. Hij is hierin opgesloten door een illusionist met groene ogen genaamd Lele, en het is aan jou om de goochelaar te helpen ontsnappen. Gebruik je magische kaarten om je een weg te banen door het altijd veranderende paleis van Lele, waarbij je de kaarten en hun meer dan 1000 verschillende combinaties voor elke keer weer een nieuwe ervaring zorgen.