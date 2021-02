Blizzard Arcade Collection nu verkrijgbaar

30 jaar Blizzard is reden voor een trip down memory lane.

Enkele van de eerste spellen die Blizzard heeft uitgebracht zijn nu opnieuw verkrijgbaar op moderne platformen. The Lost Vikings, Rock N Roll Racing en Blackthorne zijn namelijk onderdeel van een speciale collectie.

Elk spel heeft zijn steentje bijgedragen aan het succes van de toen nog kleine studio. Zonder deze drie spellen hadden we nu geen Overwatch en Diablo op de Switch.

De Blizzard Arcade Collection bevat alle drie de spellen in een wat opgepoetst jasje inclusief alle extra’s die latere uitgaves hebben ontvangen. Daarnaast is het mogelijk om terug te spoelen, is er een opslag functie en kun je filters toevoegen. Tot slot is er ook een museum functie.

De Blizzard Arcade Collection is nu te koop voor €19,99 in de eShop en equivalenten voor PlayStation en Xbox. Ook is die te verkrijgen als onderdeel van ‘The Blizzard 30-Year Celebration Collection’ dit is tevens de enige manier om hem op PC te krijgen.