Behind the Scenes video onthuld veel nieuwe Overwatch 2 details

Het eerste echte nieuws over het spel in twee jaar.

We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag hebben we eindelijk nieuwe informatie over Overwatch 2. Vanwege Blizzcon heeft Blizzard namelijk een nieuwe Behind the Scenes online gezet. In de bijna 40 minuten durende video wordt niet alleen nieuwe designs van helden besproken, maar ook nieuwe levels, vijanden en mechanics.

De video begint met het onthullen van een level gebaseerd op Rome. Deze map is volgens de ontwikkelaars gemaakt om de warme sfeer en de oudheid goed neer te zetten. Het tweede level wat onthuld werd is New York. Het level laat een toekomstige New York zien. Een moderne versie van de bekende stad die toch veel herkenning moet geven door verschillende details in de omgevingen.

Vervolgens wordt er een stukje gepraat over de filosofische aanpassingen waar nu aan gewerkt wordt en over nagedacht wordt. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan passieve vaardigheden die bij je rol passen. Tanks zorgen bijvoorbeeld ervoor dat tegenstanders minder snel hun ultieme aanval opladen. Een van de grootste veranderingen is dat het team een andere rol wilt geven aan tanks. Zodat ze niet meer alleen maar achter blijven ter bescherming maar meer deel kunnen nemen aan het gevecht.

Ook wordt het geluid van wapens aangepast. Zo verschilt het geluid van schieten nu per omgeving. In de openlucht schieten zal dus anders klinken dan wanneer je midden in een stad schiet.

Vervolgens werd de Hero Missions mode aangehaald. Blizzard wilt honderden missies uitbrengen voor deze mode. Dit zodat de modus niet snel gaat vervelen en lang leuk blijft. Niet alleen voor competitieve spelers, maar ook voor casual spelers. Het speciale aan deze modus is dat sommige levels ook extra gebieden of effecten krijgen speciaal voor de missies. Hierbij kun je denken aan weereffecten, maar ook echt extra paden en dergelijke.

De talents die in 2019 aangekondigd werden zijn enorm uitgebreid. Elk personage heeft meerdere skill trees die je echt het gevoel geven dat je hero mee verandert.

Verder kwamen nog een aantal nieuwe vijanden aan bod en een aantal nieuwe designs voor champions. Tot slot werd er nog gepraat over hoe Overwatch 2 interactie tussen de helden en tussen de helden met de wereld heeft uitgebreid vergeleken met het eerste deel.

Mocht je alle beelden en de volledige uitleg willen zien dan is de volledige Behind the Scenes video hieronder te bekijken.

Oorspronkelijk zou Overwatch 2 vorig jaar al verschijnen, maar helaas is dit uitgesteld naar een onbekend moment.