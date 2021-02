[Release Radar] Uitgelichte releases week 8

Welk spel ga jij komende week aanschaffen?

Nieuwe week nieuwe kansen! Elke week komen er een paar handen vol nieuwe spellen uit. Dit zijn niet altijd games van de grote makers, maar ook een heleboel leuke indie spelletjes. Wij kijken wekelijks wat we kunnen verwachten en zetten de leukste spellen op een rijtje.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Persona 5 Strikers

Verschijnt op: 23 februari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Persona 5 Strikers speelt zich af in Japan, waar je met de Phantom Thieves de strijd aan gaat tegen de corruptie die Japan lijkt over te nemen. Het begon als een zorgeloze vakantie.. Persona 5 Strikers is een compleet nieuw verhaal in de reeks en speelt zich af in de stijlvolle wereld in Japan. Samen met jouw team zorg je er voor dat je heftige gevechten wint en dit doe je allemaal terwijl je eigenlijk op roadtrip bent. Van Persona 5 Strikers is vorige week al een Deluxe versie uitgekomen, de normale uitgave volgt 23 februari.

Hellpoint

Verschijnt op: 25 februari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €34,99

Hellpoint is een RPG die zich afspeelt in een duistere sci-fi wereld. Het ruimtestation Irid Novo is verwoest, terwijl deze voorheen het roonbeeld was van menselijke prestaties. De wereld wordt overgenomen door boosaardigen. De hoofdpersonage is gemaakt om Irid Novo te onderzoeken. Ben jij er klaar voor om talloze geheimen en sluiproutes te ontrafelen? Vecht met verschillende wapens in een sci-fi omgeving die jouw hart sneller laat kloppen, terwijl het ruimtestation zich in een baan om een zwart gat bevindt. Speel co-op of alleen.

Bravely Default II

Verschijnt op: 26 februari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Na het eerste deel komt dan eindelijk ook het vervolg van Bravely Default! Wanneer Seth aanspoelt op een eiland en wordt gevonden, begint het verhaal. Al snel is het groepje met zijn vieren en beginnen ze hun taak om kristallen te verzamelen. Met deze kristallen willen ze de harmonie in de wereld herstellen. Reis mee in deze spannende turn-based actie RPG. Elk van jouw personages heeft andere aanvallen en vaardigheden, gebruik ze dus verstandig. Bravely Default II is nu al de proberen middels een gratis demo in de eShop, ga jij hem proberen?