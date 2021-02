Nieuwe foto’s van Marnie Nendoroid

En natuurlijk is Morpeko er ook bij!

Eind vorig jaar kwam het bericht dat er een Nendoroid kwam van Marnie; een van je rivalen in Pokémon Sword en Shield. Nu heeft Good Smile bekend gemaakt dat de Nenoroid in augustus beschikbaar is. Ook zijn de pre-orders nu geopend.

In de foto’s is te zien dat het figuurtje in veel verschillende posities gezet kan worden. Marnie’s partner Pokémon, Morpeko, is natuurlijk ook van de partij. Morpeko kan vastgehouden worden of naast Marnie staan. Ook heeft ze een Dusk ball als accessoire die je ook op allerlei manieren in een pose kan verwerken.