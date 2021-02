Monster Hunter Rise krijgt Japanse commercial

Een typisch Japanse commercial komt voorbij.

Tijdens de Nintendo Direct van woensdagavond werden we al getrakteerd op nieuwe beelden van Monster Hunter Rise, nu is er ook een nieuwe Japanse commercial van de game. In de commercial zien we wat korte gameplay, maar het is vooral de typisch Japanse reclame zelf die voor ons grappig is om te bekijken.

Monster Hunter Rise komt volgende maand naar Nintendo’s hybride console. Op 26 maart verschijnt het spel in de winkels. Op diezelfde dag verschijnt er ook een speciale Switch en een speciale Pro-Controller. Ga jij de game aanschaffen? Laat het ons hieronder weten.