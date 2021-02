Krijg een code voor Shiny Toxtricity in Pokémon Sword / Shield

De code is tot en met 19 maart aan te vragen via Game Mania.

Voorheen werden er regelmatig codes in winkels uitgedeeld voor speciale Pokémon. Sinds de pandemie vindt deze verspreiding echter niet meer fysiek plaats, maar je kunt nu online een code aanvragen. Eind vorig jaar begon Game Mania met de distributie van een Zarude via deze manier en nu is de volgende Pokémon alweer aan de beurt.

Ter ere van de nieuwe uitbreiding Shining Fates voor de Pokémon Trading Card Game, kun je vanaf vandaag een shiny Toxtricity ontvangen. Een code voor deze Pokémon kun je exclusief via Game Mania krijgen via deze link. Je kunt tot en met 19 maart een code aanvragen en deze worden op elke maandag uitgestuurd. Voor deze actie geldt één code per persoon. Verder moet je de code 30 juni 2021 op de volgende manier inwisselen:

Selecteer Mystery Gift in het X-menu

Selecteer ‘Een mysteriegeschenk ontvangen’

Selecteer ‘Ontvang een code om verbinding te maken met het internet’

Vul je verkregen code in