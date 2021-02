Gameplay beelden Rogue Heroes: Ruins of Tasos

Deze multiplayer actie RPG komt volgende week naar de Switch

Rogue Heroes: Ruins of Tasos staat gepland voor release op 23 februari op de Nintendo Switch. Het is een pixel action-rpg, en voor iedereen die zich afvraagt hoe dat eruit ziet heeft youtube kanaal Handeld Players nu een video online gezet. De video laat ruim 35 minuten aan gameplay materiaal zien. De video kun je hieronder bekijken.

Rogue Heroes: Ruins of Tasos is een actie RPG die je alleen of met andere kunt spelen, tot op 4 spelers. Naast het verkennen van de dungeons zul je het dorp Intori kunnen opbouwen, welke voor bonussen tijdens het spelen zorgt. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een blacksmith die je wapens verbeterd en een kliniek die je healt. Een demo is momenteel te downloaden in de eshop. Deze ondersteunt multiplayer.