[DN Roundtable] Wat vond de redactie van de afgelopen Nintendo Direct?

De nieuwste roundtable staat dit keer in het teken van, hoe kan het ook anders, de meest recente Nintendo Direct-presentatie. Een Nintendo Direct is natuurlijk altijd leuk om te kijken, maar de grote vraag is uiteindelijk of deze achteraf ook echt grote indruk heeft achtergelaten. Wat vond onze redactie nu eigenlijk van de nieuwste Direct? Waren ze tevreden met de aankondigingen die voorbij kwamen? Of misschien juist teleurgesteld? Je leest het hieronder.

Jorden

Persoonlijk vond ik het in elk geval een erg solide Direct. Ik had eerlijk gezegd niet veel verwacht en voor mij zaten er in elk geval een aantal hele interessante spellen bij. Sowieso Skyward Sword HD, een spel waar ik al jaren op hoop. Daarnaast kwamen spellen als Project Triangle Strategy en Splatoon 3 als een aangename verrassing.

In 50 minuten zijn er maar liefst 30 spellen behandeld en een speciale Joy-Con set. Bij geen enkel spel werd echt te lang stil gestaan waardoor het een tempo als vanouds had. Wat mij betreft was de diversiteit van het soort spellen sowieso erg groot wat heel fijn is. Dat mis ik toch wel bij presentaties als State of Play.

Ik snap dat mensen teleurgesteld kunnen zijn als de spellen die voorbij kwamen niet hun spellen zijn, maar objectief gezien denk ik dat de Direct een erg diverse lading spellen heeft getoond met voor ieder wel wat wils. Pokémon zat er natuurlijk niet in, maar hier krijgen we volgende week wat over te horen. Dat er nog niets over de verjaardag van Zelda is verteld heeft ook zeer waarschijnlijk met de lopende verjaardag van Mario te maken.

Lisa

Op 17 februari was om 23:00 dan eindelijk weer een Nintendo Direct. Natuurlijk moest ik wakker blijven om het allemaal mee te maken. Ik ging er met niet heel veel verwachtingen in, maar hoopte heel erg op Zelda-nieuws (spoiler, ik ben enorm blij met het Zelda-nieuws dat we hebben gekregen). De Direct trapte af met Pyra en Mythra uit Xenoblade 2 die het Smash-gezelschap komen versterken. Ik heb maar een klein deel van Xenoblade gespeeld, dus hier was ik niet heel erg enthousiast over. Wel vond ik dat ze er fantastisch uitzagen en de presentatie heel leuk gedaan was. Ook werden er een hele hoop kleinere games gepresenteerd, waaronder Fall Guys en Legend of Mana die ik allebei graag wil proberen.

De grotere aankondigingen vind ik allemaal reuze interessant; Mario Golf Super Rush ziet er echt heel leuk uit en ik heb ook wel het gevoel alsof je hier uren plezier mee kan hebben. Project Triangle Strategy ziet er ook enorm interessant uit en ik zal hier zeker het nieuws van volgen. Dan zijn er nog de uitbreidingspas van Hyrule Warriors: age of Calamity en de port van Skyward Sword plus bijpassende Joy-Con! Ik roep al heel lang dat ik Skyward Sword heel graag naar de Switch wil hebben, en eindelijk zijn mijn gebeden verhoord. Ik ben ook heel blij met de Joy-Con voor Skyward Sword, ze zien er prachtig uit. Al met al ben ik enthousiast (en een stuk armer zodra al deze games uitkomen). Ik lees graag waar jullie enthousiast van werden (of niet)!

Patricia

Persoonlijk heb ik zeer gemengde gevoelens over de Nintendo Direct. Het was namelijk niet perse een slechte Direct. Er zat genoeg content in om ons 50 minuten tevreden te houden, en een aantal van die aankondigingen waren ook wel echt goed. Ikzelf was bijvoorbeeld zeer blij met de nieuwe Monster Hunter Rise-trailer. Ik ben zo hype voor die game dat het wachten inmiddels pijn begint te doen, en met deze trailer kan ik het hopelijk nog net een maandje uithouden. Zag je die nieuwe monsters?!? Ik ben zo blij dat ze ook oude monsters erin hebben gedaan in plaats van alleen maar nieuwe en/of Monster Hunter World-monsters. De “oude” monster Hunter-franchise heeft iets unieks in mijn ogen en ik ben ontzettend blij dat ze die roots niet vergeten nu Monster Hunter World zo populair is.

En ook Project Triangle Strategy zag er heel interessant uit. De stijl is prachtig en de gameplay deed me meteen denken aan Final Fantasy Tactics. Ter informatie, dat is mijn favoriete franchise aller tijden, dus je kan ervan uitgaan dat ik die game nauw in de gaten houd (de demo is al gedownload!) Maar toch… ik had zo graag gezien wat meer “grote” informatie gezien. Zo weten we bijvoorbeeld allang dat Metroid Prime 4 en Bayonetta 3 in de maak zijn, maar het is alweer drie jaar geleden dat we daar wat van gehoord hebben. Drie jaar! Zou het zoveel uitmaken om even wat concept art te laten zien? Om ons even te laten weten dat het nog bestaat? Ook Hollow Knight: Silksong staat hoog op mijn lijstje. Ik ben blij dat ze de tijd nemen om die games goed te maken (ga ik vanuit) maar Aaaargh wat informatie zou fijn zijn! Maar goed, ik denk in ieder geval niet dat we mogen klagen. De line-up van 2021 ziet er tot nu toe goed uit en kan alleen maar beter worden.

Randy

Eigenlijk had ik gehoopt op de aankondiging van enkele grote Nintendo-titels die op korte termijn zouden gaan verschijnen. Daarmee bedoel ik dan geen remakes en eigenlijk ook geen Mario-sportspel. En eerlijk is eerlijk, die hoop is niet uitgekomen. Splatoon 3 is aangekondigd maar de release is naar verwachting niet op korte termijn. Waarom geen nieuwe Star Fox? Een WarioWare-titel of een nieuwe Donkey Kong? Ongetwijfeld gaan we later dit jaar nog meer zien, en ik denk dan ook dat dit pas het begin is van wat Nintendo dit jaar in petto heeft.

Toch was de Direct niet slecht. Positief is dat er enorm veel third-party titels richting de Nintendo Switch komen. Project Triangle Strategy ziet er enorm interessant uit en ook Falling Guys zie ik graag op de Nintendo Switch. Al valt de laatste misschien wél echt onder de noemer ‘beter laat dan nooit’. Met Legend of Mana, Saga Frontier Remastered, de Ninja Gaiden-collectie en Samurai Warriors 5 zal er gelukkig meer dan genoeg te beleven zijn. Natuurlijk kijk ik ook uit naar de HD-remake van Skyward Sword, maar het is en blijft weer een remake. Al met al een goede Direct met meer dan genoeg aankondigingen, alleen wél een line-up die érg veel op third-party titels leunt.

Menno

Waarschijnlijk ging ik net zoals iedereen zonder enige verwachtingen de Nintendo Direct kijken van afgelopen woensdag. Natuurlijk hoopte ik wel dat er een aantal spellen voorbij zouden komen die al een lange tijd op mijn droomlijstje staan. Helaas zijn geen van die games aangekondigd, maar dat houdt natuurlijk niet in dat het geen goede direct was.

Voor mij zaten er niet enorm veel titels tussen waarvan ik warm werd, al zijn er twee titels in het speciaal waar ik best wel naar uit kijk. Alweer een tijdje hoopte gamers dat Fall Guys: Ultimate Knockout naar Nintendo’s hybride console ging komen en dat gaat aankomende zomer eindelijk gebeuren! Eerlijk gezegd was ik helemaal vergeten dat dit spelletje bestond, maar toen ik de kleurrijke poppetjes zag en de ontzettend vrolijke muziek hoorde werd ik daar toch wel blij van.

Ondanks dat Mario Golf: Super Rush niet perse op mijn verlanglijstje stond lijkt het me wel een leuke titel. Jammer genoeg vertelde de trailer in de Direct nog niet extreem veel over de gameplay. Toch hoop ik dat de verhaalmodus van dit golfspel uitgebreid gaat zijn en dat er misschien nog een aantal andere leuke functies aanwezig zijn.

Robin

Ik vond de Nintendo Direct erg goed. Er zaten voor mij een hoop interessante spellen tussen. Het begon natuurlijk al goed; Pyra en Mythra samen als toevoeging in Super Smash Bros. Ultimate. Ik dacht eerst dat we een vervolg of extra DLC zouden krijgen, maar met de toevoeging in Smash ben ik ook erg tevreden. Zou we dan eindelijk kunnen strijden op de battle muziek van Torna? Op Gamescom 2019 maakte ik kennis met Fall Guys en hoopte op een Switch-release. Die is er dan toch echt eindelijk gekomen.

Ik ben ook erg blij met Skyward Sword HD, voor mij een van de beste Zelda-titels. Ik heb zin om Skyloft weer te betreden en de, voor mij nostalgische, muziek aan te horen. Daarnaast is het fijn om te zien dat je het spel met en zonder motion kan spelen. Veel mensen klaagden over de motionbesturing op de Wii, maar ik had er geen moeite mee. Hopelijk zullen meer mensen deze Zelda-game hierdoor spelen, want dat verdient het spel zeker. Als kers op de taart de bekendmaking van Splatoon 3. Ik ben een grote Splatoon-fan en ik kan niet wachten om met de nieuwe game aan de slag te gaan. 2022 klinkt nog ver, maar tot die tijd mogen we in ieder geval aan de slag met een hoop veelbelovende spellen zoals World’s End Club, Mario Golf: Super Rush, Monster Hunter: Rise en nog veel meer!

Joey

Naast dat ik al een hele lange tijd aan het wachten was op een nieuwe échte Nintendo Direct, was ik super benieuwd naar wat deze Direct me ging bieden. Aangezien ik een grote JRPG/RPG fan ben, was deze showcase zeker geen teleurstelling. Als eerste kwam de roodharige, grootborstige Pyra langs met de aankondiging dat ze het nieuwe Smash-personage is. Dit vond ik al helemaal geweldig, aangezien ik Xenoblade Chronicles 2 echt heel veel heb gespeeld. Project Triangle Strategy zag er geweldig uit door het tactische gevechtssysteem en de prachtige visuals. Mario Golf zag er heel leuk uit, aangezien ik de Mario Golf op de Gamecube echt kapot heb gespeeld. Het feit dat je in de nieuwe Mario Golf door de velden kunt rennen met je personage is iets wat me heel leuk lijkt.

Zelda Skyward Sword voor op de Switch komt heel goed uit, aangezien ik het spel op de Wii nooit heb kunnen afmaken. Dit was omdat mijn televisie toendertijd het opeens heel pixelachtig ging afbeelden, wat niet heel fijn spelen was. Het enige waar ik wellicht wat teleurgesteld in was, is de Animal Crossing: New Horizons-update. Er is nog zoveel meer dat ze aan het spel toe kunnen voegen, maar het enige wat ze de afgelopen twee evenementen hebben toegevoegd zijn evenement-meubels. Hopelijk komt hier binnenkort verandering in. Last but not least werd Splatoon 3 aangekondigd, wederom een hele leuke verrassing waar ik erg naar uitkijk. Splatoon-games staan bekend om het feit dat je ze jaren kunt spelen en ik weet zeker dat Splatoon 3 hetzelfde gaat bieden. Over het algemeen dus een prima direct, ik kan niet wachten om te zien wat Nintendo voor ons nog op de planning heeft staan.

Wat vond jij van de Nintendo Direct? Laat het ons hieronder weten!