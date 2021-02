Capcom kondigt drie livestreams aan voor Monster Hunter

Tijdens deze livestreams kunnen we niet alleen informatie verwachten over Monster Hunter Rise, maar ook over Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Over iets meer dan een maand kunnen we aan de slag met Monster Hunter Rise. Deze game zal namelijk op 26 maart uitkomen voor de Nintendo Switch. Om nog iets meer informatie te geven over de Monster Hunter-spellen, heeft Capcom een aantal livestreams aangekondigd tijdens de Monster Hunter Anniversary Week.

De Monster Hunter Anniversary Week vindt plaats van 8 maart tot en met 14 maart. Tijdens deze week zijn er drie livestreams ingepland. Allereerst vindt op 8 maart om 15:00 uur het Monster Hunter Digital Event plaats. Tijdens dit digitale evenement kunnen we niet alleen informatie verwachten over Monster Hunter Rise, maar ook over Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin welke in de zomer zal verschijnen. Daarnaast vindt op 9 maart om 15:00 een digitaal evenement plaats welk volledig in het teken staat van Monster Hunter Rise. Tijdens deze livestream kunnen we nieuwe gameplay verwachten, maar ook uitleg over het jagen en een Q&A met de director. Als laatste vindt er een Community Live Stream plaats op 11 maart.