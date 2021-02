Video vergelijkt Wii- en Switch-versie The Legend of Zelda: Skyward Sword

Hoe groot zijn de verschillen?

Tijdens de Nintendo Direct van gisterenavond werd The Legend of Zelda: Skyward Sword HD aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het origineel verscheen alweer flink wat jaren terug op de Nintendo Wii. De grote vraag is dan ook hoeveel beter de aankomende Switch-versie eruit gaat zien.

Dankzij YouTube-kanaal ElAnalistaDeBits krijgen we hier meer beeld bij. In onderstaande video worden de nieuwe trailer en de Wii-versie direct naast elkaar gezet. Bekijk de video hieronder en oordeel zelf hoe groot het verschil is.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD komt op 16 juli naar de Nintendo Switch.