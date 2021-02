Square Enix kondigt Project Triangle Strategy aan voor de Nintendo Switch

En de demo komt vandaag nog uit!

Dit nieuwe project mengt de grafische stijl van het spel Octopath Traveler met een geheel nieuw gevechtssysteem. Dit nieuwe gevechtssysteem, wat overigens veel lijkt op het systeem van Final Fantasy Tactics en Disgaea, laat een andere kant zien van wat er grafisch mogelijk is met de traditionele Octopath-stijl.

In Project Triangle Strategy navigeer je met je party over een tactisch veld met vijanden. Verplaats je bondgenoten op een tactische wijze en wees je vijanden te slim af. Project Triangle Strategy is een tijdelijke naam en zal in 2022 uitkomen voor de Nintendo Switch.

Hieronder kun je de aankondiging van dit nieuwe spel bekijken, kijk je mee?

Je kunt vandaag al een demo downloaden van dit spel. Feedback die in deze demo wordt gegeven zal verwerkt worden in het eindproduct.

Wat vindt jij van dit gevechtssysteem? Laat het ons weten in de reacties!