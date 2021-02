Speciale Zelda Joy-Con aangekondigd

De eerste speciale Zelda hardware voor de Switch is zojuist aangekondigd.

Niet alleen werd The Legend of Zelda: Skyward Sword HD aangekondigd, maar ook krijgen we dit jaar een speciale Joy-Con set voor The Legend of Zelda. Wat zo bijzonder is aan deze editie is de speciale print die erop staat. De linker controller is blauw en heeft zijn inspiratie gehaald uit het design van het Hylian Shield. De rechter controller is paars en heeft zijn design te danken aan de Master Sword. De keuze is zeer waarschijnlijk gemaakt vanwege de besturing in Skyward Sword. Hier bestuur je met links je schild bestuurt en met rechts je zwaard.

Deze speciale Joy-Con zullen ook op 16 juli verschijnen.