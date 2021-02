Samenwerking Mario x Animal Crossing

Speel Mario en Animal Crossing tegelijk met deze toffe update!

Het was al een tijdje terug aangekondigd dat Mario in Animal Crossing zou verschijnen. Sinds gisterenavond weten we hier meer over dankzij de nieuwste Nintendo Direct.

Vanaf 25 februari is het mogelijk om verschillende voorwerpen die met Mario te maken hebben in Animal Crossing te krijgen. Denk hierbij aan kleding waardoor je er uit ziet als Mario, Luigi, Wario of Peach (inclusief prinsessenkroon!). Daarnaast kan je voorwerpen plaatsen op jouw eiland zoals de super mushroom, de ster, het groene schild en blokken. Ook aan het vraagtekenblok is gedacht.



Het zal ook mogelijk zijn om twee groene warppipes neer te zetten op je eiland om zo van de ene naar de andere kant te teleporteren. De voorwerpen zullen verkrijgbaar zijn bij Tom Nook in het automaat. Bekijk in het filmpje hoe jouw eiland er uit zou kunnen zien na het installeren van de update.