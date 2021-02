Saga Frontier Remastered krijgt releasedatum

Over twee maanden kunnen we aan de slag met de remaster van deze Japanse RPG!

Square Enix heeft eind vorig jaar een remaster van SaGa Frontier aangekondigd, een klassieke JRPG die oorspronkelijk alweer uit 1997 komt. De game verscheen toentertijd op de Playstation, maar komt nu naar een heleboel platformen, waaronder de Switch. Tijdens de Nintendo Direct van gisterenavond is duidelij geworden wanneer we met deze remaster aan de slag kunnen. Saga Frontier Remastered komt op 15 april dit jaar uit.

In SaGa Frontier kies je één van acht personages, elk met hun eigen doelen en eindes in het verhaal. Welk einde dat is kies jij, jij bepaalt hoe jij bepaalde evenementen benaderd en hoe het uitspeelt. De remaster bevat naast geüpdate graphics en muziek ook scenario’s en evenementen, en zelfs een nieuw speelbaar personage te weten Fuse. Deze is speelbaar naast de 7 al bestaande personages.

Kijk jij uit naar Saga Frontier Remastered op de Nintendo Switch?