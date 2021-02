[Review] TOHU

Ben je gek op puzzelen? Dan kan TOHU zomaar iets voor jou zijn!

Een paar weken geleden, op 28 januari, verscheen TOHU op Nintendo’s hybride console. Toen wij de kans kregen om dit puzzel-avonturenspel te reviewen kon ik natuurlijk geen nee zeggen. Ik had deze game namelijk al voorbij zien komen in de Nintendo eShop en het sprak mij, mede door het uiterlijk, meteen al aan. Bovendien zijn dit soort games helemaal mijn ding en wilde ik Tohu dus graag een kans geven. Is deze titel daadwerkelijk zo leuk als ik dacht? Je leest het in deze review.

Verhaal

Het verhaal speelt zich af op een vredig viseiland waar op een dag een mysterieus wezen verschijnt. Dit wezen heeft maar één doel en dat is het vernietigen van jouw thuisbasis, waardoor iedereen op alle viseilanden in gevaar wordt gebracht. In dit avontuur is het aan jou de taak om dit wezen te stoppen en te achterhalen waarom die dit allemaal heeft aangericht. Dit doe je allemaal als een klein, maar stoer meisje zonder naam. Dit is dus ook de reden waarom je in het spel ”het meisje” wordt genoemd. Zelf vind ik het verhaal best leuk vormgegeven en er wordt gelukkig geen onnodige informatie aan de speler verteld zodat alles netjes, simpel en overzichtelijk blijft.

Gameplay

Zoals ik in de inleiding al zei is TOHU een puzzel-avonturenspel, waardoor er uiteraard flink wat puzzels zijn te vinden. Ik kan absoluut zeggen dat ik zeer tevreden ben over hoe leuk het was om alle puzzels op te lossen en ik was daarom ook blij om enorm veel puzzels tegen te komen. Tijdens het gehele avontuur zul je namelijk verschillende puzzels vinden welke variëren van het brouwen van een drankje, het vinden van bepaalde voorwerpen en nog veel meer. Al deze puzzels brengen een leuke uitdaging met zich mee en zijn ook nog eens origineel omdat geen enkele puzzel hetzelfde is. Toch heeft TOHU wel één puzzel die best vervelend is om op te lossen. Er vliegen in deze puzzel namelijk insecten in de lucht die stokken vast hebben, welke je nodig hebt om naar de overkant te lopen. Echter moet je dit beest op precies het juiste moment raken omdat de stok anders in het water terecht komt. Het is niet erg om lang bezig te zijn met iets, maar deze puzzel voelde zeer willekeurig aan en was ook minder leuk om te doen.

Om het verkennen van de viseilanden nog interessanter te maken hebben de makers ervoor gekozen om het meisje een alter ego te geven. Dit houdt in dat je jezelf kun veranderen in een ander personage, genaamd Cubus. Deze sterke robot kan in tegenstelling tot het meisje zware objecten tillen en verplaatsen, waardoor je soms tijdens het lopen kleine puzzels op moet lossen. Alhoewel het misschien lijkt alsof deze alter ego puur bestaat voor opvulling, voelt dat absoluut niet zo aan. Ook deze kleine puzzels die je tussendoor tegenkomt zijn namelijk met alle liefde en aandacht ontworpen.

Jammer genoeg blijft de Nintendo Switch geen perfecte console voor de zogenoemde point-and-click-spellen. Dit komt omdat je de cursor moet bewegen met een joystick in plaats van een muis wanneer je dit soort games op een computer speelt. Bovendien lijkt er ook een kleine vertraging te zitten tussen het bewegen van de joystick en het verplaatsen van de cursor, waardoor het allemaal net iets minder soepel lijkt te lopen. Je went er snel aan, maar het is wél noemenswaardig. Gelukkig hebben Switch-bezitters altijd nog de mogelijkheid om het touchscreen te gebruiken als je in handheld aan het spelen bent.

Weet je niet wat je moet doen? Geen paniek!

Om TOHU nóg toegankelijker te maken voor meerdere spelers is er een hintsysteem aanwezig. In principe kun je deze altijd gebruiken, maar voordat je de oplossing voor die puzzel krijgt zul je eerst het slot moeten ontgrendelen. Dit slot kan worden geopend door op het juiste moment verschillende knoppen in te drukken. Ondanks dat het niet enorm moeilijk is om het slot te openen, ben ik toch blij dat de oplossing letterlijk en figuurlijk vergrendeld is. De tekening die je als oplossing krijgt zal trouwens niet alles weggeven, maar toch blijft het naar mijn mening altijd leuker om als speler zelf naar de oplossing te zoeken. Omdat ik altijd wel van een uitdaging houd, wilde ik zo min mogelijk hints gebruiken, waardoor ik zo’n vijf à zes uur zoet ben geweest met TOHU. Dit raad ik overigens iedereen aan omdat je het spel anders wel heel snel hebt uitgespeeld.

Audiovisueel

Zoals ik aan het begin van deze review al een klein beetje aangaf ben ik zeer te spreken over het uiterlijk van TOHU. Het spel maakt namelijk gebruik van mooie zachte kleuren, maar deze springen dus niet persé van het scherm af. Toch voelt de game juist daardoor erg prettig en vertrouwd aan en heeft het daarmee zijn eigen stijl gecreëerd. Bovendien past het getekende uiterlijk super goed bij TOHU, heeft vrijwel alles een kleine animatie als je op iets klikt, zien de verschillende personages er origineel uit en zijn sommige effecten echt prachtig.

Ook ben ik zeer positief over de muziek in deze game, welke gemaakt is door componist Christopher Larkin. Het klinkt namelijk bijzonder goed aangezien het een beetje magisch en mysterieus overkomt. Wat ik trouwens niet had verwacht is dat elk gebied zijn eigen muziek zou hebben, wat dus een groot pluspunt is. Jammer genoeg zijn de geluidseffecten wel iets minder mooi omdat ze niet zo vol klinken als de muziek zelf.

Conclusie

Ik kan wel zeggen dat ik enorm heb genoten van TOHU. Het is namelijk een vermakelijk spel die erg uitblinkt in haar leuke en originele puzzels, maar ook het uiterlijk en de muziek. Doordat er een hintsysteem aanwezig is, is de game zelfs toegankelijk voor spelers die nieuw zijn in dit genre. Uiteraard is het jammer dat je deze titel in een middagje kan uitspelen, maar toch vind ik de prijs van €12,99 erg redelijk voor dit puzzel-avonturenspel.

Eindcijfer: 7,6