Plants vs. Zombies: De strijd om Neighborville Complete Edition officieel aangekondigd

Tja eigenlijk geen verrassing meer.

Sinds begin van afgelopen zomer gingen er al geruchten dat Plants vs. Zombies: De strijd om Neighborville naar de Switch zou komen. Nu is het spel dan eindelijk aangekondigd. Op 19 maart schieten de planten zich een weg naar de hybride console.

In De strijd om Neighborville zul je de strijd in duiken in één van de knotsgekke modi. Of je nu offline speelt, met drie vrienden samenwerkt of een 8v8-gevecht houdt. Elke mode zal een intense strijd tussen de zombies en planten brengen die je naar alle uithoeken van Neighborville brengt.

De complete edition verschijnt met alle basis content, maar ook zal alle later uitgebrachte content op de andere platformen direct beschikbaar komen. Hierdoor heeft iedere speler toegang tot maar liefst 23 speelbare personages.

Plants vs. Zombies: De strijd om Neighborville is het eerste spel wat gebruikt maakt van de Frostbite Engine op de Switch en zal verkrijgbaar zijn voor €39,99.