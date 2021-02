Nintendo Direct verrast kijkers op laatste moment met aankondiging Splatoon 3

Wat een INK-TASTISCH NIEUWS!

Na het enorme succes van Splatoon 1 & 2, kon Splatoon 3 natuurlijk niet uitblijven. In de Splatoon spellen spuit je, samen met je team, je eigen kleur op het ”slagveld”. Wie op het einde van een ronde de meeste kleur op het veld heeft wint de ronde. Naast dit heeft Splatoon een heel assortiment aan game modi waardoor spelers makkelijk enkele jaren met een Splatoon titel kunnen doen. Naast dit heb je soms ook evenementen die twee groepen spelers tegen elkaar opzetten. Deze evenementen hebben altijd een thema en laat de spelers zelf een kant kiezen.

Of er nieuwe game modi bijkomen in Splatoon 3, is nog niet duidelijk. Wel zijn er in de trailer enkele nieuwe wapens, specials, kleren en haarstijlen te zien. Je zult wel nog even op Splatoon 3 moeten wachten, Nintendo kondigt namelijk aan dat Splatoon 3 pas in 2022 uitkomt.

Bekijk de aankondigingstrailer hieronder: